Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs

Bild-Infos

Download

Mayen (ots)

In der Nacht vom 15.10.2024 auf den 16.10.2024 wurde in der Brückenstraße in Siebenbach ein blauer BMW M3 entwendet. Das Fahrzeug war frei zugänglich vor einer Garage abgestellt.

Die Kriminalinspektion Mayen sucht Zeugen, die Angaben zur Sache tätigen können. Hinweise werden unter der Tel. 02651-8010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell