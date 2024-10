POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden L114 bei Wehr

Mayen (ots) - Am frühen Abend des 13.10.2024 kam es in Polch in der Straße "Im Gohl" zu einem Einbruch in ein hochwertiges Einfamilienhaus. Dabei verschafften sich 3 bislang unbekannte und maskierte Täter über eine Balkontür gewaltsam Zugang in die Wohnräume der Geschädigten und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 350.000 Euro. Die ...

