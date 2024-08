POL-DO: Protestaktion am Flughafen: Polizei leitete Verfahren gegen 20 Männer und Frauen ein

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0734 Nach einem Raub am 28. Juli 2024 vor einem Nachtclub in Dortmund-Mitte sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten eigenen Angaben zufolge war eine 23-jährige Frau aus Herne in einem Nachtclub in der Straße "Im Spähenfelde" feiern. Als sie die Discothek gegen 5 Uhr verließ, wurde die Frau auf der Straße von mehreren Männern aus einem Auto heraus zunächst beleidigt. Im weiteren Verlauf ...

