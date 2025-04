Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - BMW geht in Flammen auf

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(jd) Gegen 22.40 Uhr ereignete sich am Dienstag (1.4.) auf der Bünder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Löhner fuhr in Richtung Kirchlengern, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann fuhr zunächst in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und gelangte von dort an den rechten Fahrbahnrand. Sein Fahrzeug gelangte in das dortige Buschwerk und prallte schließlich gegen einen Baum, wo der BMW zum Stehen kam. Das Fahrzeug brannte daraufhin vollständig aus. Es gelang dem Fahrer sowie seiner 17-jährigen Beifahrerin und seinem 17-jährigen Beifahrer, die beide ebenfalls aus Löhne stammen, das Auto eigenständig zu verlassen. Beide Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zunächst von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Die 17-Jährige wurde dann mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 26.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell