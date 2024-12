POL-OG: Mühlenbach - Besonders schwerer Diebstahl, Zeugen gesucht

Ötigheim (ots) - Die Polizei hat nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Donnerstagabend in der Kreuzstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, durch das gewaltsame Öffnen eines Badfensters, Zutritt in das Anwesen. In Abwesenheit des Wohnungsinhabers wurde ...

