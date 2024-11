Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach versuchtem Ladendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen versuchten am 02. August des laufenden Jahres Kinderbekleidung aus einem Ladenlokal in einem Einkaufscenter in der Innenstadt zu entwenden. Der Diebstahl wurde vom Personal bemerkt. Bei der Flucht aus dem Ladenlokal ließen die Frauen die Beute zurück.

Ein Zeuge fotografierte die beiden Tatverdächtigen. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/152721

Wer kann Angaben zu den beiden Frauen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

