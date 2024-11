POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW

Homburg (ots) - Vermisst wird der 73-Jährige Herr W. Er verließ am Samstagmorgen 02.11.2024 gegen 10:20 Uhr in einem günstigen Moment den geschützten Wohnbereich eines Seniorenheims in Homburg in unbekannte Richtung. Aufgrund einer Demenzerkrankung ist der Vermisste orientierungslos, zudem ist er auf Medikamente angewiesen. Der Vermisste ist ca. 180 cm groß von schmaler Statur, hat weiße kurze Haare und ist ...

mehr