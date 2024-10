POL-HSK: Einbruch in Büroräume

Marsberg, Sundern, Winterberg (ots) - Unbekannte Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Marsberg, Sundern und Winterberg unterwegs. In Marsberg sind der oder die Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Alter Postweg" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 0 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang, durchsuchten Räume und durchwühlten Schränke. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an. ...

