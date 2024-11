POL-RE: Bottrop: Festnahmen nach Drogenfund - Polizei und KOD ziehen nach Schwerpunktkontrollen Bilanz - Korrektur

Recklinghausen (ots) - Nach einer sexuellen Belästigung im Bus sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen - und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 19-Jährige aus Castrop-Rauxel am Donnerstagnachmittag in der Linie 482 - auf dem Weg in den Stadtteil Schwerin - von einem unbekannten Mann berührt und angefasst. Die junge Frau ...

