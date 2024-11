POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Nach ersten Erkenntnissen flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch ohne Beute aus einer Doppelhaushälfte an der Steinstraße. Der Einbruch passierte am Mittwochabend. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu kommen. Anschließend suchten sie im Haus nach Beute. Die Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt. In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter ...

mehr