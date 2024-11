Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch ohne Beute aus einer Doppelhaushälfte an der Steinstraße. Der Einbruch passierte am Mittwochabend. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu kommen. Anschließend suchten sie im Haus nach Beute. Die Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt.

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten an der Brahmsstraße. Sie durchsuchten ein Büro nach Beute und flüchteten mit Bargeld. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt.

An der Berkenstockstraße nutzten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster, um in Praxisräume einzubrechen. Zu dem Einbruch kam es ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag. Im Bereich des Empfangstresens öffneten sie gewaltsam eine Schublade und nahmen Bargeld mit.

Haltern am See

In einer Bäckerei an der Straße Schüttenwall brachen unbekannte Einbrecher einen Tresor auf und nahmen Bargeld mit. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht zu Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 03:45 Uhr. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Marl

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in einen Wohnkomplex am Lipper Weg ein. Das Gebäude steht aktuell nach einem Brand am vergangenen Sonntag leer. Um sich Zutritt zu einer Wohnungen zu verschaffen wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Angaben zur Beute oder den Tätern liegen noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

