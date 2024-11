Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei leicht verletzte Fahrgäste nach Vollbremsung - Fußgänger gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Fußgänger, der heute Morgen (gegen 7.05 Uhr) am Berliner Platz über die Fahrbahn gelaufen ist, so dass ein Busfahrer stark bremsen musste. Nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Durch die Bremsung wurden zwei Fahrgäste, eine 68-jährige Frau aus Bottrop und ein 36-jähriger Mann aus Bottrop, leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung/Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beschreibung des Fußgängers: etwa 35 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, lange Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen kurz nach 7 Uhr ebenfalls am Busbahnhof waren - und/oder Hinweise geben können. Wer etwas weiß oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

