POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Ladendieb - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Am Donnerstag (22.08.2024) haben wir in unserer Pressemitteilung von 11:11 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5848605) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei unbekannten Männern gesucht. Sie stehen im Verdacht, am 25.05.2024 in einer Straßenbahn der Linie 66 eine Handtasche ...

mehr