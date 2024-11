Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 19-Jährige im Linienbus belästigt

Recklinghausen (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung im Bus sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen - und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 19-Jährige aus Castrop-Rauxel am Donnerstagnachmittag in der Linie 482 - auf dem Weg in den Stadtteil Schwerin - von einem unbekannten Mann berührt und angefasst. Die junge Frau war gegen 16 Uhr am Berliner Platz (Hauptbahnhof) in den Bus eingestiegen. Weil der Bus recht voll war, stand sie im Türbereich. Nach kurzer Zeit sei der Mann immer näher gekommen - und habe sich schließlich an sie gedrückt. Dabei habe sie auch sein Geschlechtsteil gespürt. Kurz darauf soll der Mann mit seiner Hand an ihren Po gefasst haben. An der Haltestelle "Münsterplatz" verließ die 19-Jährige schließlich den Bus, auch der Mann stieg dort aus. Wenig später meldete die Castrop-Rauxelerin den Vorfall der Polizei.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,85m groß, normale Statur, dunklere Haut, schwarzer Vollbart, bekleidet mit einer dunkelblauen Mütze und einem dunklen (langen) Wintermantel.

Für die Ermittlungen werden auch die Aufzeichnungen aus dem Bus ausgewertet. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall im Bus mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell