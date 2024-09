Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ense (ots)

Am Freitag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem eine 75-jährige Frau aus Welver mit ihrem Pkw die Straße Am Riesenberg in Fahrtrichtung Ostönnen befuhr. Im Bereich der kreuzenden Straße Bittinger Haarweg hielt die 75-Jährige an dem dortigen Stoppschild an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah sie den 56-jährigen Mann aus Möhnesee, welcher den Bittinger Haarweg mit dem Pkw in Fahrtrichtung Möhnesee befuhr. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw, bei der sich die Beifahrerin des 56-Jährigen leicht verletzte. Das Fahrzeug des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (nr)

