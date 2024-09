POL-SO: Trunkenheit im Verkehr

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 08.30 Uhr und 14:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Holzstraße, in Höhe der Hausnummer 25. Ein am dortigen Fahrbahnrand abgestellter blauer VW Passat wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren, im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung bemüht zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

mehr