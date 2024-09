Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Beamte der Polizeiwache in Soest zusammen mit der EK Prio in der Zeit von 11 bis 19 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt im Bereich des Bahnhofes durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Straßenkriminalität, insbesondere der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität. Die eingesetzten Beamten kontrollierten 14 Personen, sprachen zwei Platzverweise am Bahnhof aus fertigten zwei Ordnungswidrigkeiten und zwei Strafanzeigen wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurden drei weitere Verwarnungsgelder erhoben. Die Polizei wird auch zukünftig mit vollem Engagement weitere Schwerpunkteinsätze in der Soester Innenstadt durchführen, um die Straßenkriminalität nachhaltig zu bekämpfen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell