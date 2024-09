Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider wieder erfolgreich

Soest (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde eine 93-jährige Soesterin das Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der sich als "Herr Stern" von der Kreispolizei Soest vorstellte. Er verwickelte die 93-Jährige in ein Gespräch und teilte ihr mit, dass die Polizei aktuell Ermittlungen bei der Sparkasse durchführen würde und nun dringend auf die Hilfe der Seniorin angewiesen sei. Sie erhielt die Anweisung, ihr Gespartes von der Bank abzuheben, damit dieses von den angeblichen Ermittlern auf Echtheit überprüft werden könne. Die Soesterin wurde durch mehrfache Anrufe des Betrügers derart unter Druck gesetzt, so dass sie einen fünfstelligen Geldbetrag abhob und an einen Kurier übergab, der das Bargeld an ihrer Wohnanschrift abholte. Die Betrüger gaben sich mit ihrer Beute nicht zufrieden und setzten die Seniorin am gestrigen Donnerstag weiter durch Telefonanrufe unter Druck. Sie wurde aufgefordert, erneut einen Geldbetrag von der Bank abzuheben und in einer Mülltonne vor ihrem Haus als Köder für Einbrecher zu deponieren. Auch dieser Aufforderung kam die Seniorin nach. Letztendlich erstattete die Seniorin zusammen mit ihrer Tochter eine Anzeige bei der Polizei. Der Abholer war komplett in schwarz gekleidet. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsachen zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon

