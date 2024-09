POL-SO: Welver - Dorfwelver - Einbruch in Wohnhaus

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Discounter an der Rixbecker Straße in Lippstadt eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Rolltor Zugang zum Markt. Im Kassenbereich entwendeten sie Zigaretten und Spirituosen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen denen etwas beobachtet haben. Diese ...

mehr