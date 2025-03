Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Auffahrunfall verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Erfurt wurde ein Autofahrer verletzt. Kurz vor 16:00 Uhr fuhren ein 68-jähriger Skoda-Fahrer und ein 44-jähriger MG-Fahrer auf der Tschaikowskistraße, als der Verkehr ins Stocken geriet und beide Fahrzeuge anhalten mussten. Ein hinter ihnen fahrender 39-jähriger Ford-Fahrer übersah die wartenden Autos und fuhr auf den MG des 44-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch auf den vor ihm stehenden Skoda geschoben. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 44-jährige MG-Fahrer Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wurde auf über 16.000 Euro geschätzt. (DS)

