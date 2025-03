Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall beim Ausparken

Sömmerda (ots)

In Sömmerda kam es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Gegen 11:55 Uhr wollte eine 73-jährige Skoda-Fahrerin in der Kölledaer Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Als sie sich nach ersten Erkenntnissen bereits auf der Fahrbahn befand, kollidierte eine 77-jährige Skoda-Fahrerin mit ihr und schob das Fahrzeug der 73-Jährigen auf einen geparkten VW. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Frauen Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt, wobei beide Skodas als Totalschaden gelten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell