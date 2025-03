Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindergarten und Sportlerheim

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda brachen Unbekannte in einen Kindergarten und ein Sportlerheim ein. Von Montag bis Dienstag hebelten die Täter in Werningshausen ein Fenster der Kindertagesstätte auf. Im Objekt stahlen sie eine unbekannte Menge Bargeld. Im Anschluss gingen sie in dem Gebäude in die Räumlichkeiten des dort ebenfalls ansässigen Sportvereins, beschädigten mit Gewalt eine Tür und einen Dartautomaten und stahlen knapp 350 Euro Bargeld. Auf ihrem Beutezug verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

