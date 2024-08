Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall im Ebsdorfergrund

Gießen (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagabend, 24.08.2024, in der Gemarkung Ebsdorfergrund-Heskem.

Ein 21-Jähriger aus Amöneburg befuhr gegen 18.05 Uhr mit seinem Opel Astra die Landesstraße L 3125 , von Marburg kommend, in Fahrtrichtung Heskem.

Im Bereich der Rettungswache Heskem (Henry-Dunant-Straße) kam der Amöneburger aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, konnte sein Fahrzeug zwar wieder auf die Straße lenken, verlor dann aber endgültig die Kontrolle über den Opel. Er kollidierte schließlich mit einem aus Richtung Heskem entgegenkommenden Audi A3. Der 21-Jährige wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Insassen des Audi, der 31-jährige Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin (beide aus Laubach) wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zu weiterer Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 13.000,00 EUR.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter hinzugezogen.

Die L 3125 zwischen Heskem und Beltershausen war für die Dauer der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten vollgesperrt, ab 21:45 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg (Tel.: 06421/406-0) zu melden.

M. Frackenpohl, Polizeiführer vom Dienst

