POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Unfall mit Sachschaden - Unachtsamkeit führte wohl zu einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der A7 bei Herbrechtingen.

Gegen 20 Uhr kam es auf der A7 in Richtung Kempten zu einem Auffahrunfall. Der ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Niederstotzingen und Langenau bei km 823. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte wohl nicht genug aufgepasst. Mit seinem BMW fuhr er in das Heck eines Fahrzeuggespanns. Der VW mit einem Oldtimer beladenen Anhänger wurde ebenfalls von einem 57-Jährigen gelenkt. Durch den wuchtigen Aufprall auf den Anhänger geriet dieser ins Schleudern. Der Anhänger riss vom Zugfahrzeug ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Standstreifen zum Liegen. Darunter lag der kurz zuvor erworbene Oldtimer auf dem Dach und war total beschädigt. Ersten Erkenntnissen blieben die Beteiligten unverletzt. Ein Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am BMW auf rund 15.000 Euro und am VW auf 1.500 Euro. Der Schaden am Anhänger wird mit rund 1.500 Euro und der am Oldtimer mit ca. 8.500 Euro angegeben. Die Feuerwehr Herbrechtingen war mit drei Fahrzeugen vor Ort und kümmerte sich um die Absicherung sowie Reinigung der Unfallstelle.

