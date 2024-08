POL-GI: Vermisste 76-jährige Frau aus Friedberg ist wieder da

Gießen (ots) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagabend, 21.08.2024 in der Gemarkung Neustadt. Ein mit 5 Personen besetzter Pkw befuhr gegen 23.52 Uhr die B454 von Neustadt kommend in Fahrtrichtung Stadtallendorf. Etwa auf Hälfte der Strecke zwischen beiden Städten kam der Pkw aus noch ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Bei dem Aufprall ...

