Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 08.11.2024, gegen 21.00 Uhr kam es in der Dorfstraße in Friedrichsfehn zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. In Höhe der Bushaltestelle an der Schule Friedrichsfehn bog ein Autofahrer mit seinem Kleinwagen auf den Buswendeplatz. Ein zu dieser Zeit auf dem Radweg fahrender Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Fahrertür des Kleinwagens. Als der Autofahrer sich nach dem Wohlbefinden des jugendlichen Radfahrers erkundigte, gab dieser zunächst an, dass alles in Ordnung sei und fuhr nach Hause. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde eine Schulterverletzung diagnostiziert. Mögliche Zeugen, die sich beim Buswendeplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/ 927-115 zu melden. (1394382)

