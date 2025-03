Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mondeo-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs; Unfall an Fußgängerüberweg; Unfallflucht: "Sarah" bitte melden!; und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Mondeo-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs: Kollision mit Betonschutzwand - Bundesstraße 486 / Langen

(fg) Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 486 in Höhe Langen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Ursächlich für den Unfall, bei dem eine Betonschutzwand in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte mitunter der Alkoholpegel des Mondeo-Lenkers gewesen sein. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille, weshalb der 47-Jährige aus Ansbach eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Wagen, an dem rumänische Kennzeichenschilder angebracht waren, wurde stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben der Ford-Lenker und seine beiden Mitfahrer unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort gekommen und hatte die drei Insassen medizinisch untersucht. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Der Unfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr auf der Bundesstraße 486 von der Autobahn 661 kommend in der Abfahrt Langen zur Frankfurter Straße hin. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zur Vollsperrung, die bis etwa 23.30 Uhr andauerte. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

2. Unfall an Fußgängerüberweg: 38-Jähriger zog sich Verletzungen zu - Obertshausen

(fg) Ein 38-Jähriger beabsichtigte am Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, in der Bahnhofstraße in Höhe der dortigen Apotheke einen Fußgängerüberweg zu nutzen, als er hierbei von einem grünen Wagen angefahren wurde. Der Passant stürzte und zog sich Schürfwunden, Hämatome und Prellungen zu. Der 48 Jahre alter Autofahrer erkundigte sich wohl noch nach dem Wohlergehen des gestürzten Mannes, setzte anschließend nach der Übermittlung seiner Personalien jedoch die Fahrt fort. Es besteht der Verdacht, dass der Lenker nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

3. "Sarah" bitte melden! - Polizei sucht Unfallverursacherin - Rodgau / Jügesheim

(fg) "Sarah" bitte melden! Mit diesem Aufruf sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Unfallverursacherin, die nebst ihrem Namen eine offensichtlich nicht vergebene Handynummer an einem beschädigten Auto in der Eisenbahnstraße in Jügesheim hinterließ. Ein schwarzer Skoda wurde dort nämlich am Donnerstag, zwischen 12 und 18 Uhr, an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Verursacherin hatte ihre Rufnummer unter dem vorderen Scheibenwischer hinterlegt. "Sarah" und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Golf-Lenker beschädigte geparkten BMW und flüchtete - Mühlheim am Main

(fg) Der Fahrer eines weißen VW Golf beschädigte mit seinem Wagen beim Rückwärtsfahren am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße (20er Hausnummern) abgestellten BMW 420i. Der BMW wies nach der Unfallflucht unter anderem Schäden an der Frontstoßstange sowie am Kotflügel auf. Der Schaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ein Passant hatte den weißen VW Golf mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sehen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

5. Wachsamer Hund vertreibt Einbrecher: Suche nach Unbekanntem unter anderem mit Hubschrauber - Dreieich

(lei) Mit einem Polizeihubschrauber, einem Diensthund und mehreren Streifen hat die Polizei am Montagmorgen (3. März) nach einem flüchtigen Einbrecher gefahndet. Der Unbekannte, so die bisherigen Erkenntnisse, hatte gegen 9 Uhr versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Philipp-Holzmann-Straße aufzuhebeln. Dabei wurde er offenbar von dem im Haus befindlichen wachsamen Hund der Besitzer gestört, die durch das Bellen aufmerksam wurden und den Notruf wählten. Der Dieb brach dann sein Vorhaben ab und flüchtete über den Gartenzaun. Im Zuge der Fahndung wurde unter anderem der angrenzende Bereich um die Autobahn 661 nach dem Täter abgesucht, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet um weitere Hinweise zu dem Flüchtigen. Der Beschreibung nach hatte der Mann eine Halbglatze, einen Dreitagebart und trug schwarze Kleidung. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

6. Einbrecher auf Firmengelände: Container aufgebrochen - Seligenstadt

(fg) Unbekannte waren am Wochenende auf einem Firmengelände im Stehnweg (10er Hausnummern) zugange und brachen einen dortigen Container auf; in diesem nutzten die Eindringlinge offenbar ein Schneidewerkzeug und öffneten den dortigen Tresor. In diesem befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch keine Wertgegenstände. Die Täter hatten wohl zuvor eine Mauer überklettert, um auf das Gelände zu gelangen. Sie sollen rund 70 Euro Münzgeld mitgenommen haben. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Einbruchs, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 03.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell