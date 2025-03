Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flucht vor Polizeikontrolle: Ermittlungen gegen mutmaßlichen 17-jährigen Fahrer

Nidderau (ots)

(lei) Mitten in der Nacht ohne Licht zu fahren, ist keine gute Idee - und führt mitunter dazu, in den Fokus der Polizei geraten. Das war in der Nacht zu Sonntag in Windecken der Fall.

Eine Polizeistreife war gegen 1 Uhr im Bereich Freiligrathring / Ecke Ostheimer Straße auf einen grauen Opel aufmerksam geworden, der mit drei Personen besetzt und ohne Abblendlicht unterwegs war. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten und hierzu Anhaltezeichen gaben, beschleunigte das Fahrzeug mit quietschenden Reifen und fuhr auf der Ostheimer Straße davon - teils mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach Abbiegen in die Bahnhofstraße verloren die Beamten den Astra aus den Augen, bemerkten jedoch kurz darauf eine männliche Person, die dort zu Fuß unterwegs war und auf Ansprache auf die Gleise rannte. Nach kurzer Flucht zu Fuß gelang es den Uniformierten, den Flüchtigen, der im Dickicht entkommen wollte, zu stellen. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, den sie aufgrund seiner auffälligen Oberbekleidung als mutmaßlichen Fahrer identifizieren konnten. Er hatte keinen Führerschein. Auch die beiden anderen Insassen konnten aufgegriffen werden. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Die Beamten bitten für die Ermittlungen um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben. Sie suchen insbesondere nach einer noch unbekannten Zeugin, die mit den Polizisten noch kurz vor Ort sprach, dann aber nicht mehr angetroffen werden konnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

Offenbach 03.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

