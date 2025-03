Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche gerieten in handfesten Streit: Polizei nahm wechselseitige Anzeigen auf

Bruchköbel (ots)

(lei) Wegen Verdachts von Körperverletzungsdelikten hat die Polizei in Hanau zwei wechselseitige Strafanzeigen aufgenommen, die sich gegen mehrere Jugendliche richten, die am Freitagabend in der Martin-Luther-Straße in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein sollen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war es gegen 19.40 Uhr im Bereich des evangelischen Gemeindehauses zum Streit gekommen, der dann rasch eskalierte. Die Beteiligten sind drei ermittelte Jungs im Alter von 13, 14 und 16 Jahren und weitere noch unbekannte Personen. Zusammen mit diesen sollen die beiden Jüngeren den 16-Jährigen geschlagen und getreten haben. Zuvor soll der 16-Jährige, der bei der Schlägerei Hämatome und Schwellungen erlitt, einen der anderen geboxt haben. Einige der Beteiligten traf die alarmierte Polizei nach fußläufiger Flucht an. Alle diejenigen, die minderjährig waren, wurden danach an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach 03.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

