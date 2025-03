Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich- Ortsteil Buchschlag

Dreieich (ots)

Unbekannte nutzen am Samstagabend die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Das Haus im Breitseeweg, Bereich der 40er Hausnummern, wurde um 20.30 Uhr verlassen und als die Bewohner gegen 22.00 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellte sie fest, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde. Die Langfinger gelangten so in das Wohnhaus und durchwühlten dort Schränke und Schubladen und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Die Polizei bitte Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 02.03.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

