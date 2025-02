POL-OF: Werde Teil des Freiwilligen Polizeidienstes: Neue Einstellungen im August 2025 beim Polizeipräsidium Südosthessen - Interessierte können sich jetzt bewerben

Polizeipräsidium Südosthessen

Werde Teil des Freiwilligen Polizeidienstes: Neue Einstellungen im August 2025 beim Polizeipräsidium Südosthessen - Interessierte können sich jetzt bewerben

Südosthessen

(lei) "Präsenz zeigen - beobachten - melden": So lautet der Leitgedanke des Freiwilligen Polizeidienstes, für den das Polizeipräsidium Südosthessen im August 2025 die nächste Einstellung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern plant. Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für dieses wichtige Ehrenamt zu bewerben - und dafür suchen wir genau Sie!

Der Freiwillige Polizeidienst bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich aktiv für die Sicherheit in ihrer Heimatregion einzusetzen und die Polizei bei bestimmten Aufgaben zu unterstützen. Die Freiwilligen werden im Rahmen einer umfassenden Ausbildung auf ihre Tätigkeit vorbereitet und anschließend in verschiedenen Bereichen Arbeit eingesetzt - beispielsweise bei Präsenzstreifen. Während ihrer Ausbildungsdauer von 52 Stunden erlernten sie die rechtlichen Grundlagen für ein späteres Tätigwerden und erhielten spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei. Einsatztraining, Rollenverständnis, Kommunikation und Verhaltenstraining sind weitere Ausbildungsinhalte. Als kompetente Ansprechpersonen auf Streife erfahren sie in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern aus erster Hand von möglichen Problemen. So können sie beratend und vermittelnd zur Seite stehen, was zu einem verbesserten Verständnis und Austausch zwischen Bürgern und Polizei beitragen kann.

Darüber hinaus erhalten die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer unter anderem eine Uniform und eine Aufwandsentschädigung von 7 Euro pro Stunde.

Gesucht werden engagierte, verantwortungsbewusste und teamfähige Personen, die Interesse an der polizeilichen Arbeit haben und einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger leisten möchten.

Voraussetzungen:

Unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit, können Sie im Freiwilligen Polizeidienst tätig werden, wenn Sie unter anderem

- mindestens 18 Jahre und höchstens 65 Jahre alt sind, - gesundheitlich in der Lage sind, die Ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen, einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen können, - die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen, - nach Ihrer Gesamtpersönlichkeit geeignet erscheinen, die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes zu erfüllen, - Sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten

Interessierte erhalten weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen direkt beim Polizeipräsidium Südosthessen oder online auf deren Webseite unter https://k.polizei.hessen.de/1131265768

Jetzt mitmachen - für ein sicheres Südosthessen!

Ihr Ansprechpartner:

Polizeihauptkommissar Walter Füssel

Tel: 069 8098-2416

E-Mail: praevention.ppsoh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Südosthessen

Abteilung Einsatz - E4

Spessartring 61

63071 Offenbach am Main

Offenbach 28.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

