POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) - Einen flüchtigen Ladendieb konnte eine Polizeistreife am Dienstagmorgen in der Innenstadt fassen. Kurz vor 09 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der Funkspruch, dass eine männliche Person in einem Geschäft in der Fackelstraße gestohlen habe. Der Mann rannte aus dem Drogeriemarkt, als er von einer Verkäuferin angesprochen wurde. Just in diesem Moment lief der Dieb der alarmierten Streifenbesatzung vor das Auto. Beim Erblicken der Polizisten gab der ...

mehr