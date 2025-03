Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Wohnungseinbruch - Langen

Langen (ots)

Am Freitagabend klickten gegen 21.15 Uhr die Handschellen nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers in der Friedrich-Ebert-Straße. Eine aufmerksame Nachbarin hatte zuvor beobachtet, wie sich der Dieb an der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses (90er Hausnummern) zu schaffen machte. Dank des Notrufs der Zeugin eilten mehrere Streifen zum Tatort und konnten hierbei wahrnehmen, wie der Langfinger gerade aus dem Fenster sprang. Nach einer kurzen Flucht in Richtung der Bahngleise, konnte er von Beamten der Polizeistation in Langen gestoppt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Der Einbrecher führte nicht nur Werkzeug bei sich, sondern auch Schmuck, welcher wohl aus der zuvor aufgehebelten Wohnung stammte. Die nächsten Wochen wird der 54-Jährige auf jeden Fall hinter Gittern verbringen, denn die Streife stellte bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der 069 - 8098 1234 bei der Polizei zu melden.

Offenbach am Main, 01.03.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

