Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysator-Diebe auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Ein Ehepaar hat am späten Donnerstagabend in der Mainzer Straße zwei mutmaßliche Diebe in flagranti überrascht. Als das Paar kurz vor 23 Uhr die Tiefgarage betrat, entdeckten sie zunächst zwei Rucksäcke mit Werkzeugen, dann traten zwei Männer hervor, die sich bis dahin offensichtlich versteckt hielten. Die Unbekannten schnappten sich die Rucksäcke und gaben Fersengeld. Aufgrund des dubiosen Verhaltens informierten die Eheleute die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten die Zeugen zwei mutmaßliche Katalysator-Diebe auf frischer Tat ertappt. Ein Fahrzeug hatten die Verdächtigen bereits mit einem Wagenheber aufgebockt, darunter lag Werkzeug, das geeignet ist, Katalysatoren abzutrennen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen war erfolglos. Jetzt bittet die Polizei um weitere Hinweise. Zeugen, denen die Unbekannten aufgefallen sein könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

