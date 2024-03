Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 14-jähriger Radfahrer durch Zusammenstoß mit Kastenwagen verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45481 MH-Saarn:

Am Dienstagabend (19. März) wurde ein 14-jähriger Radfahrer an einer Ausfahrt auf der Düsseldorfer Straße von einem Kastenwagen touchiert und dadurch leicht verletzt. Der Fahrer des PKW flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gestern gegen 19:00 Uhr war ein 14-Jähriger auf dem Radweg der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Mintarder Straße unterwegs. Als er an einer Ausfahrt zwischen einem Autohaus und einem Restaurant vorbeifuhr, touchierte ihn von rechts ein weißer Kastenwagen, der auf die Düsseldorfer Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß fiel der 14-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer hielt an, öffnete das Fenster, sagte dem Jugendlichen er solle beim nächsten Mal besser aufpassen und entfernte sich vom Unfallort.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 30-40 Jahre alt - Lichtes Haar - Gepflegter Bart - Sprach undeutlich Deutsch

Wenn Sie Hinweise zum Kastenwagen und/oder dem Fahrer geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell