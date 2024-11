Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen gegen mutmaßliche Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Jugendliche sind am Donnerstagabend in einer Tanzschule und später in einem Schnellrestaurant im Stadtgebiet mehrfach unangenehm aufgefallen. Sie sollen dort randaliert haben. Weil sie ein bestehendes Hausverbot missachteten, erteilte die Polizei Platzverweise und leitete Strafverfahren gegen das Quartett im Alter von 14 bis 17 Jahren ein. Die Beamtinnen und Beamte beim Haus des Jugendrechts übernahmen die Ermittlungen. |erf

