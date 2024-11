Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht ist strafbar!

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Mittwoch gemeldet worden. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise werden gern entgegengenommen.

Einen frischen Unfallschaden an ihrem Auto hat eine Autobesitzerin am Mittwochmittag angezeigt. Die 32-Jährige hatte ihren weißen BMW nach eigenen Angaben gegen 9 Uhr in der Schützenstraße in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zu ihrem geparkten Wagen zurückkam, entdeckte sie den Schaden an der Fahrertür - geschätzte Höhe: rund 1.000 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen ist - eventuell ein Fahrmanöver beim Ein- oder Ausparken - werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 an die Polizeiinspektion 2 zu wenden.

Ähnlich ging es einer 30-jährigen Frau, die ihren roten Opel Adam gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Merkurstraße in Reihe 7 abstellte. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug gegen 12.50 Uhr, stellte sie einen frischen Schaden am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite fest. Die Schadenshöhe dürfte auch in diesem Fall bei einigen hundert Euro liegen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben?

Einen Zettel mit einem Zeugenhinweis hat ein 35-jähriger Mann am Mittwochnachmittag auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße unter dem Scheibenwischer seines Autos vorgefunden. Gleichzeitig stellte er einen frischen Schaden an der Frontstoßstange seines grauen Hyundai i30 fest. Dieser muss zwischen 16.30 und 17.30 Uhr entstanden sein.

Auf dem Zettel hatte ein unbekannter Zeuge das Kennzeichen eines Fahrzeugs notiert, mit dem vermutlich der Unfall verursacht wurde. Eine Rücksprache mit dem Halter des genannten Pkw ergab, dass er tatsächlich zur fraglichen Zeit mit seinem Auto auf dem Parkdeck stand. Einen Unfall bestritt er jedoch. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hilfreich wäre, wenn sich der bislang anonyme Zeuge ebenfalls melden würde... |cri

