Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere hunderttausend Euro Beute: Kripo sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Erlensee (ots)

(lei) Nachdem Unbekannte am Wochenende bei einem Wohnungseinbruch in der Anne-Frank-Straße (einstellige Hausnummern) in Langendiebach einen immensen Beuteschaden verursacht hatten, bittet die Kriminalpolizei dringlich um Mithilfe und sucht insbesondere Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können. Diese hatten in der Zeit zwischen Freitag 8 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses mit einem Baseballschläger eingeschlagen und aus dem Haus unter anderem mehrere Markentaschen und -schuhe gestohlen. Nach Angaben der Eigentümer hat die Beute einen Wert von mehreren hunderttausend Euro. Der Kriminaldauerdienst, der am Tatort bereits Spuren sicherten, nimmt für das Kripo-Fachkommissariat 21 in Hanau Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach 03.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell