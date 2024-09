Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwerpunktkontrolle "Krad": Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Sonntag führte die Kontrollgruppe "Krad" der Polizei Osnabrück im gesamten Landkreis eine umfangreiche Schwerpunktkontrolle durch. Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr wurden insgesamt 48 Motorräder und andere Fahrzeuge gezielt auf technische Mängel und illegale Bauartveränderungen überprüft. Bei rund der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge stellten die Beamten Verstöße fest.

Der Fokus der Kontrolle lag insbesondere auf dem technischen Zustand der Motorräder. Dabei wurden bei drei Fahrzeugen manipulierte Endschalldämpfer vorgefunden, die zu einer erhöhten Lärmemission und somit zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt der betroffenen Fahrzeuge wurde untersagt. Die beanstandeten Endschalldämpfer mussten noch vor Ort in den vorschriftsmäßigen Zustand zurückversetzt werden.

Ein polnischer Motorradfahrer musste aufgrund illegaler Bauartveränderungen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 115 Euro hinterlegen. Darüber hinaus wurden an drei weiteren Motorrädern derart gravierende technische Mängel, wie mangelhafte Bereifung und defekte Federungen in Verbindung mit ölverschmierten Bremsscheiben, festgestellt, dass auch hier die Weiterfahrt untersagt wurde.

Neben den zahlreichen Zweirädern, kontrollierten die Polizeibeamten jedoch auch ein PKW mit Anhänger. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des PKW nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Bei den Kontrollen ging es jedoch nicht nur um Repressionen. In erster Linie führte die Polizei verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen, um das Verkehrssicherheitsniveau nachhaltig zu verbessern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell