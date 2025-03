Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen versuchten Betruges: Handwerker-Quartett soll überhöhte Preise für Dachreparatur gefordert haben

Nidderau (ots)

(lei) Sie sollen für ihre Leistungen überzogene Preise aufgerufen haben, um mutmaßlich in betrügerischer Absicht einen Mann um sein Geld zu bringen. Deswegen ermittelt nun die Kriminalpolizei in Hanau gegen vier Männer im Alter von 22 bis 45 Jahren wegen Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Betruges.

Die Tatverdächtigen hatten am Freitagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, einen Hausbesitzer in der Augustusstraße aufgesucht und an der Haustür ihre Dienstleistung angeboten. Im Zuge ihrer dubiosen Arbeiten an dem Garagendach des Mannes sollen die Handwerker ständig Preiserhöhungen und angeblich zusätzlich nötige Reparaturen vorgebracht und letztlich - entgegen einer vorherigen Vereinbarung - eine überhöhte Rechnung aufgeboten haben, zu deren Zahlung sie den Eigentümer unter Druck gesetzt hätten. Letztlich wurde vorerst nichts bezahlt und die hinzugerufene Polizei nahm die Personalien der vier Männer auf. Das Quartett musste im Zuge der weiter andauernden Ermittlungen unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung vorübergehend mit auf die Polizeistation.

Die Ermittler nehmen diesen Fall zum Anlass, um erneut eindringlich vor unseriösen Geschäften an der Haustür zu warnen. Nehmen Sie keine Leistungen an der Haustür an, sondern wenden Sie sich an einen seriösen Handwerksbetrieb.

Offenbach 03.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell