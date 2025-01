POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 02.01.2025 zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr entwendeten Unbekannte den Geldbeutel des Geschädigten aus seiner Jacke, welche dieser während des Eislaufens in der Bahnhofstraße über ein Geländer gehängt hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Sebastian ...

