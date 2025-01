POL-PDNW: Autofahrer fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße - Mußbach (ots) - Am Donnerstag den 02.01.2025 wurde im Zeitraum von 02:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr in der Meckenheimer Straße ein schwarzer BMW beschädigt. Offensichtlich wurde der linke Außenspiegel abgetreten, am rechten Außenspiegel und an der B-Säule Kratzer hinzugefügt. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de ...

