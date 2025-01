Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fensterscheibe eingeschlagen - Zeugen werden gesucht

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit vom 01.01.2025, 14:00 Uhr bis 02.01.2025, 10:00 Uhr kam es in der Gaustraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheibe einer Werbeagentur, indem sie diese mit einem unbekannten Werkzeug einschlugen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, welche die Tat oder verdächtige Personen beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Rufnummer 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

