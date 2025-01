POL-PDNW: Geldbeuteldiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 02.01.2025 auf den 03.01.2025 besprühten Unbekannte einen in der Straße Zum Ordenswald geparkten Pkw mit Farbe. Neben dem Pkw wurden auch das Hoftor und die Hauswand des Geschädigten besprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. ...

