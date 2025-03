Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aufmerksamer Autofahrer half Polizei: Hund auf Autobahn gerettet

Autobahn 3 / Seligenstadt (ots)

(fg) Einem aufmerksamen und hilfsbereiten Autofahrer, umsichtigen Verkehrsteilnehmern und letztlich der Polizei ist es zu verdanken, dass ein kleiner weißer Vierbeiner am Samstagvormittag auf der Autobahn 3 bei Seligenstadt gerettet werden konnte.

Bereits am Freitag und am Samstagmorgen gingen mehrere Meldungen bei der Polizei in Seligenstadt ein, dass ein freilaufender Hund zunächst in Hainburg, dann in Seligenstadt-Froschhausen und zuletzt in Seligenstadt bei einer großen Gärtnerei gesichtet wurde. Der Hund ließ sich laut der Anrufenden nicht einfangen.

Eine Streife der Polizeistation Seligenstadt machte den Hund am Samstagvormittag entlang der Landesstraße 3121 in der Nähe der Gärtnerei bei Seligenstadt ausfindig. Auch hier schlugen die Versuche, den Hund mittels mitgebrachtem Futter anzulocken, zunächst fehl. Der Hund lief stattdessen über die Anschlussstelle Seligenstadt auf die Autobahn 3 Richtung Frankfurt und blieb zunächst auf dem Stand- und Grünstreifen stehen. Ein sportlicher Beamter setzte die Nacheile daraufhin zu Fuß fort. Ein aufmerksamer und hilfsbereiter PKW-Lenker erkannte die Situation und nahm den Beamten in dessen Auto spontan mit. Weitere Verkehrsteilnehmende auf der Autobahn hatten die gefährliche Situation erkannt und von sich aus soweit abgebremst, als dass der Verkehr kurzzeitig komplett stand. Dies nutzte der agile Vierbeiner allerdings, um über die gesamte Fahrbahn auf den Mittelstreifen zu laufen, wo er dann mit tatkräftiger Mithilfe des Autofahrers, der den Polizeibeamten mitgenommen hatte, zwischen den Betonwänden der beiden Fahrbahnen gesichert werden konnte.

Durch eine weitere Streife wurden der Ordnungshüter und der sichtbar erschöpfte Hund "aufgelesen". Die Hundebesitzerin, die über Umwege in den Sozialen Medien erfahren hatte, dass ihr entlaufener Hund im Bereich Seligenstadt herumirrte, meldete sich bei der Polizei. Der Hund und auch die Besitzerin stammen nicht aus dem Seligenstädter Bereich, sodass diese zuvor keine Kenntnis hatte, in welchem Bereich sich ihr Hund aufhielt. Der Vierbeiner wurde der glücklichen Besitzerin übergeben.

Die Polizei dankt den aufmerksamen Verkehrsteilnehmenden und insbesondere dem hilfsbereiten Autofahrer, der tatkräftig bei der Sicherung des Hundes geholfen hatte. Da die Personalien des Mannes nicht bekannt sind, bittet die Polizei den Mann, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

Offenbach 03.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

