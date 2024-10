Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr eine 12-Jährige auf ihrem Fahrrad gegen 7.30 Uhr den dortigen Radweg in Richtung stadteinwärts. Als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer aus der Taunusstraße auf den Ootmarsumer Weg abbog, übersah er das Kind. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Mädchen leicht verletzt wurde. Der Fahrer hielt kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt unvermittelt fort. Er war in einem schwarzen Pkw, mutmaßlich Audi, unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

