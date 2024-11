Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Auto nicht gesichert

Gegen zwei Hauswände rollte ein Pkw am Dienstag in Hattenhofen.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr wurde die Polizei nach Hattenhofen gerufen. In der Hauptstraße war ein Skoda gegen zwei Gebäude gerollt, weil die 31-Jährige das Fahrzeug wohl nicht richtig gesichert hatte. Die Frau hatte zwar die Handbremse bei dem Skoda angezogen, aber offensichtlich nicht fest genug und auch kein Gang eingelegt. Denn das Fahrzeug hatte sich vor der Sillerhalle selbstständig gemacht. Der Kombi rollte rund 30 Meter bergab und kam an zwei Hauswänden zum Stehen. Den Sachschaden an dem fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der Schaden an den Hauswänden gibt die Polizei mit 500 Euro und 2.000 Euro an.

++++2253306(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell