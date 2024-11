Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ein technischer Defekt an einem Föhn führte wohl zum Brand

Etwa 70.000 Euro Schaden entstand am Dienstag bei einem Brand in Heidenheim. Drei Bewohner kamen in ein Krankenhaus.

Kurz vor 20 Uhr rückte die Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Iglauer Straße aus. Denn dort hatten die Bewohner zunächst Brandgeruch und wenig später Flammen aus einer Wohnung im Obergeschoß wahrgenommen. Die Feuerwehr betrat das Mehrfamilienhaus und konnte im dritten Obergeschoß eine Wohnung feststellen, in der es brannte. Gegen 20.30 Uhr war das Feuer durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht. Wie die Polizei berichtet, konnten sich alle Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Drei Bewohner aus dem obersten Stockwerk verblieben auf dem Balkon, bis die Löschmaßnahmen beendet waren. Danach konnten sie von der Feuerwehr gerettet werden. Drei Bewohner atmeten Rauchgase ein und kamen mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen. Ob ein technischer Defekt dafür ursächlich war, muß noch ermittelt werden. Denn laut der Bewohnerin hatte sie einen Föhn in Gebrauch, aus dem Funken schlugen. Die setzten wohl Teile des Mobiliars in Brand. Derzeit ist die Wohnung, in der der Brand ausbrach, nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber kamen bei Bekannten unter. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nach dem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Heidenheim war mit einen großen Kräfteaufgebot vor Ort. Auch waren mehrere Rettungswagen im Einsatz und kümmerten sich um die Bewohner. Um 23 Uhr waren die ersten Maßnahmen am Brandort abgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.

