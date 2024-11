Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auf dem Dach gelandet

Am Montag verursachte ein 67-Jähriger wohl infolge eines Sekundenschlafs in Biberach einen Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Nordwestumfahrung in Biberach. Ein 67-Jähriger war mit seinem Transporter in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Hubertus-Liebrecht-Straße kam er nach links und stieß in die linke Seite eines entgegenkommenden Honda Jazz. Der 54-jährige Honda-Fahrer kam durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen sowie seine 55-jährige Mitfahrerin vorsorglich in eine Klinik. Der Fahrer des Renault Master blieb unverletzt. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er wohl infolge eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geriet. Den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die K7532 zwischen Ulmer Straße und Hubertus-Liebrecht-Straße zeitweise durch die Straßenmeisterei komplett gesperrt werden. Gegen 17 Uhr war die Straße wieder frei.

