Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Reifen beschädigt

Am Freitag beschädigte ein Unbekannter in Heidenheim a.d. Brenz mutwillig den Reifen an einem Auto.

Ulm (ots)

Der rote Opel Astra parkte zwischen 7.30 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Heckentalstraße. Ein bislang unbekannter Täter drehte wohl an einem der Reifen eine Schraube in das Profil. Da dies in der zurückliegenden Zeit schon des Öfteren vorgekommen war, überprüfte die Fahrzeugbesitzerin noch vor Fahrtantritt die Reifen ihres Autos. Dabei stellte sie den Fremdkörper aus Metall in einem Reifen fest. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und sucht den Täter. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07321/322-0 entgegen.

++++2232661(TH)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

